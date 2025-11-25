Uber Aktie

Uber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
25.11.2025 15:18:31

Uber Technologies Introduces PacSun, Camping World, Lush To Its Apps

(RTTNews) - Uber Technologies, Inc. (UBER), Tuesday introduced PacSun, Camping World and Lush to its apps, offering more options to customers to get their products delivered fast and on-demand.

Uber One members can enjoy $0 Delivery Fees on eligible retail items as well as other ongoing benefits.

This move marks Uber's ongoing expansion into retail delivery categories, strengthening its commitment to broaden access, convenience, and selection for consumers nationwide.

In the pre-market hours, UBER is trading at $83.82, up 0.20 percent on the New York Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ubermehr Nachrichten