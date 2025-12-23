Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
|
23.12.2025 10:33:00
Uber und Lyft bringen Robotaxis nach London
Uber und Lyft wollen 2026 mit autonomen Taxidiensten in London starten. Auch Waymo hatte das bereits angekündigt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
|
04.11.25
|Ausblick: Lyft präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.08.25
|Lyft-Aktie höher: Uber-Konkurrent Lyft kooperiert mit chinesischer Firma für Robotaxis in Europa (dpa-AFX)
|
04.08.25
|Autonomes Fahren: Lyft plant Einsatz chinesischer Robotaxis in Europa ab 2026 (Spiegel Online)
|
04.08.25
|Autonomes Fahren: Lyft plant ab 2026 Einsatz chinesischer Robotaxis in Europa (Spiegel Online)
|Lyft
|17,07
|0,71%
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: Dow stabil -- ATX wenig verändert -- DAX fester -- Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen Aktienmarkt eher ruhig zu, während der deutsche Leitindex zulegt. Der Dow bewegt sich am Dienstag wenig. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.