UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Commerzbank-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Commerzbank von 16,30 auf 17,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Graduelle Renditesteigerungen (RoTE) und hohe Ausschüttungen an die Aktionäre böten erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktien der Bank, schrieb Analyst Mate Nemes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese seien zudem attraktiv bewertet.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Commerzbank-Aktie am Tag der Analyse

Die Commerzbank-Aktie musste um 11:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 10,67 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 63,07 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2 314 944 Stück gehandelt. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2024 um 0,8 Prozent zurück. Die Commerzbank-Bilanz für Q1 2024 wird am 15.05.2024 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 01:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 01:31 / GMT





