FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Commerzbank nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Prognoseerhöhung von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. Der faire Wert lautet weiterhin 28 Euro. Das Finanzinstitut sei zwar gut unterwegs im laufenden Jahr, schrieb Philipp Häßler am Mittwoch. Die Aktien seien aber mit Blick auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis und die Eigenkapitalrendite zu hoch bewertet. Der aktuelle Kurs sei nur mit Übernahmefantasie zu rechtfertigen. Der Experte erwartet aber wegen des Widerstands von Management, Betriebsrat und Politik keine Übernahme durch die Unicredit./rob/la/zb



