UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: EON SE-Aktie mit Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Eine Investorenveranstaltung mit Konzernchef Leonhard Birnbaum und Finanzchefin Nadia Jakobi habe einen positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Fokus liege auch auf der langfristigen Lieferkettenplanung. Einen nachhaltig negativen Einfluss eines Verkaufs der Eon-Beteiligung von RWE dürfte es zudem nicht geben.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die EON SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Zum Vortag unverändert notierte die EON SE-Aktie um 13:57 Uhr im XETRA-Handel bei 12,22 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 30,99 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. 453 066 EON SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2024 um 4,7 Prozent aufwärts. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2024 wird EON SE voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2024 / 18:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2024 / 18:59 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.