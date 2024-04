UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Porsche-Aktie mit Buy

Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Porsche AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Die operative Marge habe die bereits reduzierten Erwartungen noch unterschritten, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Längerfristig höhere Investitionen des Sportwagenbauers seien eine negative Überraschung.

Aktienanalyse online: Die Porsche-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 20:47 Uhr sprang die Porsche-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 89,90 EUR zu. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 15,68 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 2 155 Porsche-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2024 ging es für das Papier um 12,3 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 26.04.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2024 / 17:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2024 / 17:03 / GMT



