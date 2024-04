UBS-Joint Venture sichert sich japanische Vermögensverwaltung von Credit Suisse - Aktie leichter

Wie die Schweizer Bank am Montag mitteilte, werden die Joint-Venture-Partner ihre Investitionen in das Joint Venture neu gewichten. Dadurch soll die ursprüngliche Eigentümerstruktur von UBS mit 51 Prozent und SuMi Trust Holdings mit 49 Prozent beibehalten werden, nachdem UBS nach dem Zusammengehen mit Credit Suisse zusätzliches Kundenvermögen in Japan erworben hat. Die Vereinbarung "unterstreicht auch das Vertrauen, das unsere beiden Unternehmen in die japanische Vermögensverwaltung selbst haben", sagte Zenji Nakamura, Präsident von UBS SuMi und Chef von UBS Japan.

UBS-Aktien geben an der SIX leicht um 0,13 Prozent nach auf 31,23 Schweizer Franken.

ZÜRICH (Dow Jones)