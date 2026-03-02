UCloud Technology A präsentierte Quartalsergebnisse

UCloud Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,01 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UCloud Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von -0,170 CNY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UCloud Technology A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 472,8 Millionen CNY im Vergleich zu 406,4 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,170 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,530 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,70 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,50 Milliarden CNY umgesetzt.

