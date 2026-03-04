tonies Aktie

tonies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CM2W / ISIN: LU2333563281

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.03.2026 07:59:50

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 23. März

DOW JONES--Folgende Änderungen in den Indizes werden zum Handelsbeginn zum Handelsbeginn am 23. März umgesetzt:

===

+ STOXX-600

AUFNAHME

- AIXTRON (Deutschland)

- BENEFIT SYSTEMS (Polen)

- CSG A (Niederlande)

- HOCHSCHILD MINING (Großbritannien)

- ING BANK SLASKI BSK (Polen)

- PAN AFRICAN RESOURCES (Großbritannien)

- PIRELLI & C. S.P.A. (Italien)

- TAURON (Polen)

- TECHNOPROBE SPA (Italien)

- VALIANT (Schweiz)

- ZABKA GROUP (Polen)

HERAUSNAHME

- ALTEN (Frankreich)

- AMPLIFON (Italien)

- AMRIZE (Schweiz

- AZELIS GROUP (Belgien)

- EURAZEO (Frankreich)

- GRAFTON GRP (Großbritannien)

- GREGGS (Großbritannien)

- HEXPOL 'B' (Schweden)

- KINNEVIK B (Schweden)

- SOFTCAT (Großbritannien)

- TECAN (Schweiz)

+ ATX

Aufnahme

- Palfinger

HERAUSNAHME

-CPI Europe

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 02:00 ET (07:00 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Solstice Advanced Materials Inc Registered Shs When-issued

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.