ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 23. März
DOW JONES--Folgende Änderungen in den Indizes werden zum Handelsbeginn zum Handelsbeginn am 23. März umgesetzt:
===
+ STOXX-600
AUFNAHME
- AIXTRON (Deutschland)
- BENEFIT SYSTEMS (Polen)
- CSG A (Niederlande)
- HOCHSCHILD MINING (Großbritannien)
- ING BANK SLASKI BSK (Polen)
- PAN AFRICAN RESOURCES (Großbritannien)
- PIRELLI & C. S.P.A. (Italien)
- TAURON (Polen)
- TECHNOPROBE SPA (Italien)
- VALIANT (Schweiz)
- ZABKA GROUP (Polen)
HERAUSNAHME
- ALTEN (Frankreich)
- AMPLIFON (Italien)
- AMRIZE (Schweiz
- AZELIS GROUP (Belgien)
- EURAZEO (Frankreich)
- GRAFTON GRP (Großbritannien)
- GREGGS (Großbritannien)
- HEXPOL 'B' (Schweden)
- KINNEVIK B (Schweden)
- SOFTCAT (Großbritannien)
- TECAN (Schweiz)
+ ATX
Aufnahme
HERAUSNAHME
-CPI Europe
===
