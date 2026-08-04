UFP Technologies Aktie
WKN: 891541 / ISIN: US9026731029
|
04.08.2026 04:41:51
UFP Technologies, Inc. Profit Advances In Q2
(RTTNews) - UFP Technologies, Inc. (UFPT) revealed earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $20.85 million, or $2.68 per share. This compares with $17.18 million, or $2.21 per share, last year.
Excluding items, UFP Technologies, Inc. reported adjusted earnings of $22.74 million or $2.92 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 15.1% to $173.96 million from $151.18 million last year.
UFP Technologies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $20.85 Mln. vs. $17.18 Mln. last year. -EPS: $2.68 vs. $2.21 last year. -Revenue: $173.96 Mln vs. $151.18 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UFP Technologies IncShs
|
03.08.26
|Ausblick: UFP Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.02.26
|Ausblick: UFP Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)