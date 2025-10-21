UGI CorpShs Aktie
WKN: 887836 / ISIN: US9026811052
|
21.10.2025 13:57:45
UGI International To Sell Austrian LPG Business To DCC For EUR 55 Mln
(RTTNews) - UGI International, LLC, a subsidiary of UGI Corporation (UGI), on Tuesday announced it has agreed to sell its LPG distribution business in Austria to DCC, plc for an enterprise value of €55 million.
The transaction is part of UGI International's strategy to streamline its portfolio and create a more focused, efficient business. The company said the sale proceeds will help reduce debt and enhance financial flexibility for future growth.
The deal is expected to close in the first quarter of fiscal 2026.
UGI shares were up 0.27% in pre-market trading from Monday's close of $32.76.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UGI CorpShsmehr Nachrichten
|
05.08.25
|Ausblick: UGI legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: UGI gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: UGI gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu UGI CorpShsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UGI CorpShs
|27,86
|1,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Handelskonflikt: ATX mit leichten Gewinnen -- DAX moderat höher -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen und teils neuen Rekorden
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag etwas fester. Der DAX bewegt sich ebenfalls leicht nach oben. In Fernost dominierten am Dienstag die Bullen das Marktgeschehen.