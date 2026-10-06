BASE Aktie
WKN DE: A2PT19 / ISIN: JP3835260005
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06.10.2026 17:31:27
UK: Seventh arrest made after air base plot
The man, a British national in his twenties, was arrested in London in suspicion of "preparing terrorist acts."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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