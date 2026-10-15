Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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15.10.2026 08:44:57
UK economy grew 0.1 per cent in August
Figure comes as chancellor John Healey prepares for a tough Budget this monthWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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