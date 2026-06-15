Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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15.06.2026 02:27:19
UK seizes suspected Russian shadow fleet tanker
UK forces on Sunday intercepted a sanctioned Russian ship, with navy commandos rappelling onboard from helicopters. The UK and Ukraine hailed the move, saying it robbed Russia of money for its ongoing war of aggression.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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