UL Solution a Aktie
WKN DE: A3EX9W / ISIN: US9037311076
|
19.02.2026 13:22:01
UL Solutions Inc. Reports Retreat In Q4 Income
(RTTNews) - UL Solutions Inc. (ULS) reported earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $66 million, or $0.32 per share. This compares with $81 million, or $0.40 per share, last year.
Excluding items, UL Solutions Inc. reported adjusted earnings of $114 million or $0.53 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.8% to $789 million from $739 million last year.
UL Solutions Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $66 Mln. vs. $81 Mln. last year. -EPS: $0.32 vs. $0.40 last year. -Revenue: $789 Mln vs. $739 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UL Solutions Inc Registered Shs -A-
|
18.02.26
|Ausblick: UL Solutions A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: UL Solutions A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu UL Solutions Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UL Solutions Inc Registered Shs -A-
|69,50
|6,11%