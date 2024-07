Unicredit erhöht Ertragsprognose - Gewinn steigt stärker als erwartet

MAILAND (dpa-AFX) - Bei der italienischen Großbank UniCredit läuft es weiter rund. Im zweiten Quartal konnte die zweitgrößte italienische Bank den Gewinn erneut stärker steigern als erwartet. In den drei Monaten bis Ende Juni sei der Überschuss im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro gestiegen, teilte die im EuroStoxx 50 notierte HVB-Mutter am Mittwoch in Mailand mit. Die Bank profitierte im zweiten Quartal vor allem von einem starken Anstieg der Provisionseinnahmen. Diese legten im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 2,1 Milliarden zu.

Damit konnte die Unicredit das nachlassende Wachstum beim Zinsüberschuss kompensieren. Insgesamt zogen die Erträge im zweiten Quartal um rund sechs Prozent auf 6,3 Milliarden Euro an.

Unicredit-Chef Andrea Orcel rechnet jetzt im laufenden Jahr mit einem Anstieg der Erträge auf mehr als 23 Milliarden Euro. Bislang hatte die Bank einen Wert von rund 22,5 Milliarden Euro angepeilt. Die Bank kündigte zudem zwei kleinere Zukäufe an, um den Konzern technologisch voranzutreiben./zb/mis