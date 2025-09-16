Unilever Aktie
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
|Mit sofortiger Wirkung
|
16.09.2025 09:33:40
Unilever-Aktie aber im Minus: Fernando Phatak übernimmt dauerhaft CFO-Posten
Wie der Konsumgüterhersteller mitteilte, wird Phatak, der seit der Ernennung seines Vorgängers Fernando Fernandez zum CEO interimistisch als CFO bei Unilever tätig war, diese Funktion mit sofortiger Wirkung fest übernehmen.
Die Papiere von Unilever verlieren am Dienstag in London zeitweise 0,70 Prozent auf 45,55 GBP.
DOW JONES
Bildquelle: JOHN THYS/AFP/Getty Images
