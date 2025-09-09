Unilever Aktie
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
|Abspaltung
|
09.09.2025 13:24:40
Magnum Ice Cream: Unilever-Tochter gibt neue Finanzziele bekannt - IPO im Fokus
Das bisherige Tochterunternehmen, zu dem bekannte Eiscreme-Marken wie Ben & Jerry's und Cornetto gehören, erklärte am Dienstag, von 2026 an werde ein durchschnittliches jährliches organisches Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent angesteuert. 2024 erwirtschaftete die Sparte 7,9 Milliarden Euro Umsatz.
Magnum Ice Cream strebt mittelfristig eine Verbesserung des durchschnittlichen jährlichen bereinigten EBITDA um 40 bis 60 Basispunkte an. Das EBITDA im vergangenen Jahr belief sich auf 1,3 Milliarden Euro.
Das Unilever -Speiseeisgeschäft kommt nach eigenen Angaben weltweit auf einen Marktanteil im Einzelhandel von rund 21 Prozent. Die Börsennotierung in London, New York und Amsterdam wird für Mitte November erwartet. Anfang Juli 2025 nahm es seine eigenständige Geschäftstätigkeit auf. Unilever wird nach dem Börsengang für bis zu fünf Jahre lang einen Anteil halten, der bei weniger als 20 Prozent liegt.
DJG/DJN/rio/mgo
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Unilever plcmehr Nachrichten
|
08.09.25
|Börse Europa: STOXX 50 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
08.09.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 notiert im Plus (finanzen.at)
|
08.09.25
|Handel in London: FTSE 100 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
08.09.25
|FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unilever von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.09.25
|STOXX 50 aktuell: Zum Start Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
08.09.25
|LSE-Handel: FTSE 100 beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.09.25
|FTSE 100-Handel aktuell: Am Mittag Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
05.09.25
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Unilever plcmehr Analysen
|12:47
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|03.09.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:47
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|03.09.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|12:47
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|03.09.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.24
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|27.12.24
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Unilever plc
|54,16
|-0,11%
|Unilever PLCShs Sponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|53,50
|-0,93%