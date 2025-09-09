Unilever Aktie

WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

Abspaltung 09.09.2025

Magnum Ice Cream: Unilever-Tochter gibt neue Finanzziele bekannt - IPO im Fokus

Das Speiseeis-Geschäft von Unilever will künftig mit steigender Rendite wachsen.

Vor der geplanten Abspaltung und dem Börsengang im November setzte sich das künftig unter dem Namen Magnum Ice Cream firmierende Geschäft eigene finanzielle Ziele.

Das bisherige Tochterunternehmen, zu dem bekannte Eiscreme-Marken wie Ben & Jerry's und Cornetto gehören, erklärte am Dienstag, von 2026 an werde ein durchschnittliches jährliches organisches Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent angesteuert. 2024 erwirtschaftete die Sparte 7,9 Milliarden Euro Umsatz.

Magnum Ice Cream strebt mittelfristig eine Verbesserung des durchschnittlichen jährlichen bereinigten EBITDA um 40 bis 60 Basispunkte an. Das EBITDA im vergangenen Jahr belief sich auf 1,3 Milliarden Euro.

Das Unilever -Speiseeisgeschäft kommt nach eigenen Angaben weltweit auf einen Marktanteil im Einzelhandel von rund 21 Prozent. Die Börsennotierung in London, New York und Amsterdam wird für Mitte November erwartet. Anfang Juli 2025 nahm es seine eigenständige Geschäftstätigkeit auf. Unilever wird nach dem Börsengang für bis zu fünf Jahre lang einen Anteil halten, der bei weniger als 20 Prozent liegt.

DJG/DJN/rio/mgo

DOW JONES

