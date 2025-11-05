Unilever PLCShs Aktie

WKN: 854342 / ISIN: US9047677045

IPO 05.11.2025 11:54:40

Unilever-Aktie freundlich: IPO von Magnum Ice Cream Anfang Dezember geplant

Magnum Ice Cream peilt nun den 8. Dezember für seinen Börsengang an.

Das Unternehmen, zu dem Marken wie Ben & Jerry's und die namensgebende Magnum gehören, teilte Dienstagabend mit, es werde am 8. Dezember an der EURONEXT Amsterdam, der NYSE und der London Stock Exchange notiert. Ein entsprechendes IPO-Registrierungsdokument wurde veröffentlicht.

Das von Unilever abgespaltene Eiscremegeschäft hatte die Börsennotierung verschoben und den Shutdown der US-Regierung dafür verantwortlich gemacht. Das in Großbritannien ansässige Unternehmen fand aber einen Weg, die Notierung voranzutreiben. Zunächst hatte der US-Shutdown die US-Börsenaufsicht SEC daran gehindert, das IPO-Registrierungsdokument der Magnum Ice Cream Company im normalen Verfahren für wirksam zu erklären.

Obwohl die SEC während des Shutdowns keine Börsennotierungen genehmigen kann, können Unternehmen nach jüngsten Leitlinien der US-Regierung IPO-Registrierungsdokumente einreichen und warten, bis die Notierungen automatisch zugelassen werden.

Magnum, das im Juli seinen eigenständigen Betrieb aufnahm, teilte in den IPO-Registrierungsunterlagen mit, dass es mittelfristig ein Sparprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro einleiten werde.

Das Unternehmen meldete für das erste Halbjahr 2025 einen Umsatz von 4,5 Milliarden Euro, nach 4,4 Milliarden Euro im ersten Halbjahr des Vorjahres. Der Nettogewinn lag im ersten Halbjahr bei 464 Millionen Euro, nach 462 Millionen Euro im Vorjahr.

Am Mittwoch steigen die Unilever-Papiere im Londoner Handel zeitweise leicht um 0,17 Prozent auf 46,40 GBP.

Dow Jones Newswires

Bildquelle: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Aktien in diesem Artikel

Unilever plc 53,08 1,34% Unilever plc
Unilever PLCShs Sponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh 52,00 -0,95% Unilever PLCShs Sponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh

