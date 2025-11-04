United Fire Group Aktie
WKN DE: A1JTQU / ISIN: US9103401082
|
04.11.2025 23:11:42
United Fire Group Inc. Profit Advances In Q3, Beats Estimates
(RTTNews) - United Fire Group Inc. (UFCS) announced earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's earnings totaled $39.19 million, or $1.49 per share. This compares with $19.74 million, or $0.76 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.72 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 9.6% to $354.01 million from $322.96 million last year.
United Fire Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $39.19 Mln. vs. $19.74 Mln. last year. -EPS: $1.49 vs. $0.76 last year. -Revenue: $354.01 Mln vs. $322.96 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Fire Group Incmehr Nachrichten
|
03.11.25
|Ausblick: United Fire Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: United Fire Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: United Fire Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu United Fire Group Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|United Fire Group Inc
|30,90
|1,21%