Universal Technical Institute Aktie
WKN: 590097 / ISIN: US9139151040
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18.11.2026 22:30:36
Universal Technical Institute, Inc. Announces Drop In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Universal Technical Institute, Inc. (UTI) reported a profit for fourth quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $18.037 million, or $0.32 per share. This compares with $18.756 million, or $0.34 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 6.0% to $235.883 million from $222.442 million last year.
Universal Technical Institute, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $18.037 Mln. vs. $18.756 Mln. last year. -EPS: $0.32 vs. $0.34 last year. -Revenue: $235.883 Mln vs. $222.442 Mln last year.
Fiscal 2027 Financial Outlook
we expect revenue between $925 million and $945 million and Diluted EPS $0.00 - $0.09
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