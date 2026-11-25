Urban Outfitters Aktie
WKN: 888903 / ISIN: US9170471026
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25.11.2026 04:53:04
Urban Outfitters (URBN) Q3 2027 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Tuesday, Nov. 24, 2026
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Nachrichten zu Urban Outfitters Inc.
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25.08.26
|Ausblick: Urban Outfitters vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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11.08.26
|Erste Schätzungen: Urban Outfitters zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Urban Outfitters Inc.
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