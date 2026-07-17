Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
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17.07.2026 06:30:14
Urteil des Berufungsgerichts im Rechtsstreit mit XP Power
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Comet Holding AG
/ Schlagwort(e): Rechtssache
Das Berufungsgericht des Neunten Bezirks in San Francisco (CA) hat ein Urteil in der Rechtssache Comet Technologies USA, Inc. et al. v. XP Power, LLC gefällt, in der XP Power gegen die Feststellung der Geschworenen Berufung eingelegt hatte, dass das Unternehmen Geschäftsgeheimnisse von Comet missbraucht habe, um seine nächste Generation von Hochfrequenz-Leistungsprodukten zu entwickeln. Das Urteil bezieht sich auf die Klage wegen Verletzung von Geschäftsgeheimnissen vor dem US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien, in der die Geschworenen im Jahr 2022 zugunsten von Comet entschieden hatten. Die einstweilige Verfügung untersagte es XP Power, Produkte auf der Grundlage der unrechtmässig entwendeten Geschäftsgeheimnisse von Comet zu entwickeln, zu vermarkten oder zu verkaufen, und sprach Comet Schadenersatz zu.
Comet
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Comet Holding AG
|Herrengasse 10
|3175 Flamatt
|Schweiz
|Telefon:
|+41 31 744 90 00
|E-Mail:
|info@comet.tech
|Internet:
|www.comet.tech
|ISIN:
|CH0360826991
|Valorennummer:
|36082699
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2367278
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2367278 17.07.2026 CET/CEST
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