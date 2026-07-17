Comet Holding AG / Schlagwort(e): Rechtssache

Urteil des Berufungsgerichts im Rechtsstreit mit XP Power



17.07.2026 / 06:30 CET/CEST



Das Berufungsgericht des Neunten Bezirks in San Francisco (CA) hat ein Urteil in der Rechtssache Comet Technologies USA, Inc. et al. v. XP Power, LLC gefällt, in der XP Power gegen die Feststellung der Geschworenen Berufung eingelegt hatte, dass das Unternehmen Geschäftsgeheimnisse von Comet missbraucht habe, um seine nächste Generation von Hochfrequenz-Leistungsprodukten zu entwickeln. Das Urteil bezieht sich auf die Klage wegen Verletzung von Geschäftsgeheimnissen vor dem US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien, in der die Geschworenen im Jahr 2022 zugunsten von Comet entschieden hatten. Die einstweilige Verfügung untersagte es XP Power, Produkte auf der Grundlage der unrechtmässig entwendeten Geschäftsgeheimnisse von Comet zu entwickeln, zu vermarkten oder zu verkaufen, und sprach Comet Schadenersatz zu.



Die Entscheidung des Berufungsgerichts für ein neues Verfahren beruht auf einer Frage zur Beweislast, die dem Geschworenengericht vom Bezirksgericht vorgelegt wurde. Die Entscheidung zweifelt weder die Gültigkeit der Beweise von Comet noch die Berechtigung ihrer Ansprüche an.



Comet zeigt sich zwar enttäuscht über den Ausgang der gerichtlichen Entscheidung, stellt jedoch fest, dass das Gericht weder die Bedeutung oder Gültigkeit der Geschäftsgeheimnisse von Comet noch die Schwere der Veruntreuung durch XP Power in Frage gestellt hat. Comet ist zudem erfreut darüber, dass das Gericht die Argumente von XP Power zurückgewiesen hat, wonach bestimmte Beweismittel im Verfahren nicht zugelassen worden seien.



Es wird nicht erwartet, dass die Rückweisung wesentliche Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb, die Finanzlage oder das Engagement von Comet gegenüber Kunden und Partnern haben wird. Comet wird den Geschäftsbetrieb während des laufenden Rechtsstreits wie gewohnt fortsetzen.



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Comet ist ein weltweit führendes, innovatives Schweizer Technologieunternehmen mit Fokus auf Plasma Control- und Röntgentechnologie. Mit hochwertigen High-Tech-Komponenten und Systemen ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Produkte qualitativ zu verbessern und sie gleichzeitig effizienter und umweltschonender zu produzieren. Die innovativen Lösungen kommen zum Einsatz im Halbleiter- und Elektronikmarkt sowie in anderen Industriezweigen wie der Automobil- und Luftfahrtindustrie. Comet hat ihren Hauptsitz in Flamatt in der Schweiz und ist heute in allen Weltmärkten vertreten. Wir beschäftigen weltweit über 1 800 Mitarbeitende, rund 700 davon in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland, Dänemark, Schweiz, Malaysia und den USA unterhalten wir verschiedene Tochtergesellschaften in Kanada, China, Japan, Korea, Taiwan und den USA. Die Aktien von Comet (COTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

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