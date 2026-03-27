DHS Aktie
WKN DE: A1JC6Y / ISIN: US23330G1076
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27.03.2026 13:43:20
US: Senate ends shutdown with ICE-free DHS funding bill,
The US Senate has approved funds for TSA and most of Homeland Security but not ICE, after a partial government shutdown triggered massive disruption at airports, and 50,000 TSA agents were forced to work without pay.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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