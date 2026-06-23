Quantum Aktie

Quantum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924829 / ISIN: US7479062041

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23.06.2026 03:39:21

US: Trump signs new executive orders to boost quantum computing

US President Donald Trump signed two executive orders to boost quantum research and strengthen security infrastructure in a post-quantum world.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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