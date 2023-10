US-Autogewerkschaft UAW weitet Streiks bei GM und Ford aus - Aktien uneinheitlich

Die US-Autogewerkschaft United Auto Workers (UAW) hat ihren Streik auf ein Ford-Werk in Chicago und ein General-Motors-Werk in Michigan ausgeweitet.

Der UAW-Vorsitzende Shawn Fain sagte in einer per Livestream übertragenen Ansprache, dass die Chrysler-Muttergesellschaft Stellantis vorerst von weiteren Arbeitsniederlegungen verschont bleibe. Das Unternehmen habe einen Vorschlag vorgelegt, der erhebliche Fortschritte bei den Forderungen der Gewerkschaft, einschließlich der Anpassung der Lebenshaltungskosten, bedeute.

Durch die neuen Arbeitsniederlegungen würden zu den etwa 18.000 UAW-Mitgliedern, die bereits in den drei Unternehmen in drei Montagewerken und Dutzenden von Zulieferbetrieben streiken, fast 7.000 weitere Beschäftigte hinzukommen. In den Detroiter Unternehmen sind insgesamt rund 146.000 Gewerkschaftsmitglieder beschäftigt.

In der vergangenen Woche hatte die UAW den Streik über drei Montagewerke - eines in jedem Unternehmen - hinaus auf 38 Teilevertriebszentren im Besitz von GM und Stellantis ausgeweitet. Die Gewerkschaft hatte Ford vor weiteren Arbeitsniederlegungen bewahrt und darauf hingewiesen, bei Ford mache man in den Gesprächen Fortschritte.

Die GM-Aktie notiert im NYSE-Handel zeitweise 0,11 Prozent höher bei 33,20 US-Dollar. Das Ford-Papier zeigt sich derweil 0,04 Prozent niedriger bei 12,56 US-Dollar.

Von Nora Eckert

NEW YORK (Dow Jones)