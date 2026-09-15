Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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15.09.2026 21:35:10
US borrowing costs hit highest level since 2007
The effective interest rate on US government bonds over 10 years, known as the 10-year Treasury yield, has risen as high as 5.04% but has eased back since.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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