SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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15.09.2026 06:00:18
US equities eclipse Treasuries in rare foreign capital shift
International flows into American equities exceed government debt for first time this century outside pandemic and aftermath of global financial crisisWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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