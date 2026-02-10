10.02.2026 14:40:40

US-Importpreise steigen im Dezember leicht

DOW JONES--Die US-Importpreise sind im Dezember leicht gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, erhöhten sich die Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen waren von einer Stagnation ausgegangen. Die Entwicklung der Importpreise ist ein Indiz für die US-Inflation. Auf Jahressicht stagnierten die Importpreise.

Die Exportpreise verzeichneten den weiteren Angaben zufolge im Dezember einen Anstieg um 0,3 Prozent. Auf Jahressicht wurde ein Plus von 3,1 Prozent verzeichnet. Die Exportpreise lassen Rückschlüsse auf die globale Wettbewerbsfähigkeit der US-Wirtschaft zu.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich höher - Nikkei weiter auf Rekordkurs
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag ohne klare Richtung. Der deutsche Leitindex gibt leicht nach. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Dienstag höher.
