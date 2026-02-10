US-Importpreise steigen im Dezember leicht

DOW JONES--Die US-Importpreise sind im Dezember leicht gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, erhöhten sich die Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen waren von einer Stagnation ausgegangen. Die Entwicklung der Importpreise ist ein Indiz für die US-Inflation. Auf Jahressicht stagnierten die Importpreise.

Die Exportpreise verzeichneten den weiteren Angaben zufolge im Dezember einen Anstieg um 0,3 Prozent. Auf Jahressicht wurde ein Plus von 3,1 Prozent verzeichnet. Die Exportpreise lassen Rückschlüsse auf die globale Wettbewerbsfähigkeit der US-Wirtschaft zu.

