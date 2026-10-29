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29.10.2026 05:48:20
US tech stocks set to fall after earnings fuel AI spending concerns
Nasdaq 100 to open 1.3% down after Google parent Alphabet and Microsoft report lower than expected capexWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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