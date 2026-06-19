ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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19.06.2026 07:40:38

US tells ASML it’s concerned one of its chipmaking tools may be in China

The Dutch firm has pushed back against those concernsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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15.06.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
11.06.26 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.06.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.06.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
25.05.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
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Tag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
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