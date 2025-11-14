Varroc Engineering legte Quartalsergebnis vor

Varroc Engineering gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Varroc Engineering hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,99 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,64 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 22,07 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,81 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 5,23 INR sowie einen Umsatz von 22,14 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at