Vega legte Quartalsergebnis vor

Vega hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 11,09 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vega 5,88 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Vega im vergangenen Quartal 3,94 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vega 3,53 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at