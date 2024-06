VERBIO-Aktie auf Talfahrt: Treibhausgaspreise dürften auf Ergebnis drücken

Die Aktien von VERBIO sind am Donnerstag weiter in den Keller gerauscht.

Die Papiere des Biokraftstoff-Herstellers sinken via XETRA zeitweise um 8,00 Prozent auf 16,80 Euro. Im bisherigen Tagestief sakten sie um 9,4 Prozent auf 16,55 Euro ab und erreichten fast das Jahrestief von 16,50 Euro von Mitte März.

Analyst Cornelis Kik von Hauck & Aufhäuser verwies in einem Kommentar auf den anhaltenden Druck auf die THG-Quotenpreise. Die Treibhausgasquoten in Deutschland seien am Montag mit Geboten von 100 Euro pro Tonne CO2 auf ein neues Rekordtief gesunken. Niedrigere Verkaufspreise belasten die Ergebnisse von VERBIO. Der Analyst setzt allerdings im kommenden Jahr auf Besserung.

Insgesamt behält der Experte seine Kaufempfehlung für VERBIO bei und signalisiert selbst mit seinem gesenkten Kursziel von 32 Euro fast Verdopplungspotenzial. 2024 haben VERBIO rund 45 Prozent verloren.

/lfi/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)