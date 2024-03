VERBIO-Aktie vor möglicher Trendwende

Im Aktienchart von VERBIO deutet sich eine mögliche Trendwende an.

Die Papiere des Biodieselanbieters sprangen am Montagmorgen um 9 Prozent hoch und schafften es damit über den Ende 2022 begonnenen Abwärtstrend. Trotz der jüngsten Erholungsrally liegen sie 2024 immer noch rund 29 Prozent im Minus. Inzwischen sind die frühen Gewinne aber deutlich abgeschmolzen, so dass die VERBIO-Aktie zeitweise via XETRA noch 3,38 Prozent auf 20,19 Euro hinzugewinnt.

Mitte Januar hatte VERBIO seine operative Ergebnisprognose deutlich gesenkt und gleichzeitig vor vermutlich höheren Verbindlichkeiten gewarnt. Problem ist der anhaltende Druck auf die Ethanol- und THG-Quotenpreise. Am Freitag gab es allerdings positive Nachrichten: Der Bundesrat machte den Weg für die Einführung von Biodiesel als Reinkraftstoff frei.

So sollen Tankstellen künftig auch 100-prozentigen Biodiesel aus zertifizierten, nachhaltigen Rest- und Abfallstoffen verkaufen dürfen. Meist handelt es sich um alte Fette aus Großküchen, aber auch Holzreste, Zelluloseabfälle oder Fischreste. Das Kürzel HVO bedeutet Hydrotreated Vegetable Oils: Mit Wasserstoff behandelte Pflanzenöle.

Laut VERBIO wird der Biokraftstoff "Verbiodiesel" in Europa überwiegend aus dem nachwachsenden Rohstoff Rapsöl hergestellt.

