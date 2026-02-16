Verite: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Verite gab am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,10 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,59 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 2,58 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,15 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at