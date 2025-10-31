Verizon Communications: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Verizon Communications hat am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,30 Prozent zurück. Hier wurden 184,28 Milliarden BRL gegenüber 184,83 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at