Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verliert

Der Euro STOXX 50 notiert am Donnerstag im Minus.

Der Euro STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,43 Prozent auf 4 827,28 Punkte nach. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,184 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,154 Prozent auf 4 840,70 Punkte an der Kurstafel, nach 4 848,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 4 854,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 814,77 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,59 Prozent nach unten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 05.08.2024, mit 4 571,60 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 05.06.2024, einen Stand von 5 035,66 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2023, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 269,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 6,97 Prozent. Bei 5 121,71 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern markiert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Bayer (+ 4,55 Prozent auf 29,16 EUR), Enel (+ 1,48 Prozent auf 7,00 EUR), UniCredit (+ 1,43 Prozent auf 36,84 EUR), Allianz (+ 1,07 Prozent auf 283,90 EUR) und BASF (+ 1,02 Prozent auf 44,98 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Airbus SE (ex EADS) (-1,20 Prozent auf 131,98 EUR), adidas (-1,07 Prozent auf 222,10 EUR), Siemens (-0,90 Prozent auf 165,22 EUR), Eni (-0,77 Prozent auf 14,20 EUR) und SAP SE (-0,68 Prozent auf 192,26 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 581 576 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 335,145 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

2024 verzeichnet die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 9,19 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

