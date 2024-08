Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Der Euro STOXX 50 zeigte sich am Montag mit negativem Vorzeichen.

Schlussendlich verlor der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,89 Prozent auf 4 819,21 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,140 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,233 Prozent fester bei 4 873,84 Punkten in den Montagshandel, nach 4 862,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 810,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 886,60 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, einen Stand von 4 894,02 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 29.04.2024, bei 4 981,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 466,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 6,79 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 2,25 Prozent auf 31,42 EUR), adidas (+ 1,20 Prozent auf 235,80 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,16 Prozent auf 3,71 EUR), Eni (+ 0,85 Prozent auf 14,71 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,32 Prozent auf 40,61 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Stellantis (-3,17 Prozent auf 15,65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,78 Prozent auf 61,90 EUR), BASF (-1,68 Prozent auf 43,00 EUR), SAP SE (-1,48 Prozent auf 192,88 EUR) und Siemens (-1,17 Prozent auf 167,84 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 4 136 138 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 331,248 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,99 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

