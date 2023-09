Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben

Schlussendlich herrschte in Europa ein ruhiger Handel.

Schlussendlich schloss der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 4 210,16 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 3,768 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,037 Prozent tiefer bei 4 211,04 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 212,59 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 4 178,44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 218,69 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,89 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 22.08.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 260,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 304,47 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 22.09.2022, bei 3 427,14 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2023 bereits um 9,18 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 4 491,51 Punkten. Bei 3 802,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 2,56 Prozent auf 114,48 EUR), Allianz (+ 0,96 Prozent auf 232,15 EUR), SAP SE (+ 0,82 Prozent auf 125,06 EUR), adidas (+ 0,61 Prozent auf 163,80 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,25 Prozent auf 23,94 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 787 893 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 367,915 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 weist die Stellantis-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10,09 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at