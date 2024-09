Verluste in Europa: STOXX 50 am Montagnachmittag schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Europa am ersten Tag der Woche.

Um 15:42 Uhr gibt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,15 Prozent auf 4 417,88 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,234 Prozent auf 4 414,36 Punkte an der Kurstafel, nach 4 424,72 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Montag bei 4 434,88 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 408,67 Punkten erreichte.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 16.08.2024, den Stand von 4 453,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 475,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bei 4 021,49 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,96 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 584,77 Punkte. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 1,01 Prozent auf 4,08 GBP), Diageo (+ 0,59 Prozent auf 24,85 GBP), Zurich Insurance (+ 0,55) Prozent auf 511,00 CHF), AstraZeneca (+ 0,53 Prozent auf 119,91 GBP) und Unilever (+ 0,43 Prozent auf 49,60 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Richemont (-1,16 Prozent auf 119,10 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,69 Prozent auf 56,35 EUR), HSBC (-0,68 Prozent auf 6,54 GBP), Siemens (-0,67 Prozent auf 162,96 EUR) und Roche (-0,64 Prozent auf 263,90 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 13 726 952 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 mit 543,184 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Im Index verzeichnet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at