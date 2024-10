Verluste in Europa: STOXX 50 gibt am Mittag nach

Am Dienstag ziehen sich die Börsianer in Europa zurück.

Am Dienstag notiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,76 Prozent leichter bei 4 420,41 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,208 Prozent schwächer bei 4 444,95 Punkten in den Handel, nach 4 454,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 404,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 444,95 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, einen Stand von 4 356,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 521,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 888,74 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,03 Prozent aufwärts. Bei 4 584,77 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 1,30 Prozent auf 202,90 EUR), Roche (+ 0,81 Prozent auf 262,20 CHF), Deutsche Telekom (+ 0,57 Prozent auf 26,58 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,43 Prozent auf 49,24 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,39 Prozent auf 468,80 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Rio Tinto (-4,51 Prozent auf 50,61 GBP), Glencore (-3,79 Prozent auf 4,21 GBP), HSBC (-3,52 Prozent auf 6,71 GBP), BASF (-2,49 Prozent auf 47,12 EUR) und Richemont (-2,32 Prozent auf 130,40 CHF).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 10 499 957 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 460,602 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,98 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

