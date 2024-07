Verluste in Frankfurt: DAX gibt letztendlich nach

Der DAX erlitt am Montag Verluste.

Schlussendlich fiel der DAX im XETRA-Handel um 0,79 Prozent auf 18 600,18 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,803 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,064 Prozent auf 18 736,11 Punkte an der Kurstafel, nach 18 748,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 581,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 743,68 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bei 18 002,02 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 15.04.2024, einen Stand von 18 026,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, bei 16 105,07 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,92 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 1,26 Prozent auf 515,40 EUR), Zalando (+ 0,62 Prozent auf 24,51 EUR), Daimler Truck (+ 0,29 Prozent auf 38,14 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,10 Prozent auf 40,87 EUR) und adidas (+ 0,09 Prozent auf 231,40 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Siemens Energy (-4,94 Prozent auf 26,38 EUR), RWE (-3,42 Prozent auf 32,73 EUR), BMW (-2,56 Prozent auf 89,82 EUR), BASF (-2,27 Prozent auf 43,64 EUR) und Bayer (-2,04 Prozent auf 26,39 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 111 495 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 220,302 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 8,12 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at