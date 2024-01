Verluste in Frankfurt: MDAX am Mittag leichter

Der MDAX fällt am zweiten Tag der Woche.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,43 Prozent leichter bei 25 989,37 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 248,574 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,405 Prozent höher bei 26 207,57 Punkten in den Handel, nach 26 101,78 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 25 953,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 255,38 Punkten lag.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 27 137,30 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 23 844,34 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 30.01.2023, bei 28 869,14 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,16 Prozent. Bei 27 272,39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 25 075,79 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,61 Prozent auf 131,55 EUR), HENSOLDT (+ 2,19 Prozent auf 28,04 EUR), Aroundtown SA (+ 2,09 Prozent auf 2,10 EUR), HOCHTIEF (+ 1,61 Prozent auf 101,00 EUR) und Scout24 (+ 1,48 Prozent auf 68,56 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Delivery Hero (-6,29 Prozent auf 21,17 EUR), Jungheinrich (-4,06 Prozent auf 30,26 EUR), HelloFresh (-3,48 Prozent auf 12,74 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,74 Prozent auf 35,83 EUR) und JENOPTIK (-1,96 Prozent auf 29,02 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX ist die Delivery Hero-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 963 296 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 16,953 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Im MDAX hat die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

