Verluste in Frankfurt: MDAX beendet den Montagshandel mit Verlusten

Am Montag notierte der MDAX via XETRA zum Handelsende 0,22 Prozent leichter bei 25 647,07 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 253,583 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,018 Prozent tiefer bei 25 698,82 Punkten in den Handel, nach 25 703,44 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 711,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 414,34 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 02.08.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 24 464,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, stand der MDAX bei 26 716,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bei 27 812,93 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,44 Prozent abwärts. Bei 27 641,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 23 476,10 Zähler.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell thyssenkrupp (+ 3,32 Prozent auf 3,30 EUR), Aroundtown SA (+ 2,83 Prozent auf 2,36 EUR), LEG Immobilien (+ 2,02 Prozent auf 88,82 EUR), Delivery Hero (+ 1,79 Prozent auf 29,00 EUR) und Scout24 (+ 1,74 Prozent auf 70,30 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil HENSOLDT (-6,32 Prozent auf 31,74 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,82 Prozent auf 121,00 EUR), AIXTRON SE (-3,11 Prozent auf 16,81 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,26 Prozent auf 64,85 EUR) und Stabilus SE (-2,02 Prozent auf 38,80 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. 4 077 515 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 20,103 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Im MDAX verzeichnet die TRATON-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,31 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at