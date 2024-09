Verluste in Frankfurt: MDAX notiert im Minus

Der MDAX gibt am Mittag nach.

Um 12:09 Uhr verliert der MDAX im XETRA-Handel 1,14 Prozent auf 25 966,03 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 252,509 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,336 Prozent leichter bei 26 177,66 Punkten, nach 26 265,94 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 25 942,67 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 180,35 Zähler.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1,72 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 20.08.2024, den Wert von 24 769,21 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 20.06.2024, einen Stand von 25 715,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.09.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 184,19 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 3,25 Prozent zurück. 27 641,56 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Punkten erreicht.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell HUGO BOSS (+ 1,70 Prozent auf 38,95 EUR), TAG Immobilien (+ 0,69 Prozent auf 16,06 EUR), LEG Immobilien (+ 0,35 Prozent auf 92,32 EUR), Befesa (+ 0,32 Prozent auf 25,18 EUR) und Talanx (+ 0,20 Prozent auf 75,90 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil PUMA SE (-5,94 Prozent auf 35,47 EUR), Jungheinrich (-4,77 Prozent auf 25,94 EUR), EVOTEC SE (-3,23 Prozent auf 6,14 EUR), KION GROUP (-3,19 Prozent auf 33,67 EUR) und AIXTRON SE (-2,90 Prozent auf 15,72 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 597 623 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 19,367 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die TRATON-Aktie verzeichnet mit 5,53 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,62 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at