Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge

Am Dienstag tendiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,20 Prozent tiefer bei 26 083,19 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 243,867 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 26 137,63 Zählern und damit 0,005 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26 136,35 Punkte).

Das Tagestief des MDAX betrug 26 067,41 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 138,30 Zähler.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 19.02.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 014,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.12.2023, lag der MDAX-Kurs bei 27 156,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, stand der MDAX bei 26 446,93 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 2,81 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 25 075,79 Zähler.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,92 Prozent auf 35,22 EUR), HENSOLDT (+ 0,80 Prozent auf 35,40 EUR), Talanx (+ 0,72 Prozent auf 69,85 EUR), Delivery Hero (+ 0,71 Prozent auf 24,69 EUR) und K+S (+ 0,50 Prozent auf 13,14 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Fraport (-4,87 Prozent auf 49,07 EUR), HelloFresh (-4,76 Prozent auf 6,57 EUR), Scout24 (-1,59 Prozent auf 67,94 EUR), HUGO BOSS (-1,01 Prozent auf 53,10 EUR) und TeamViewer (-0,78 Prozent auf 13,36 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 559 172 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 18,244 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Die Lufthansa-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at