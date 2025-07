NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport nach Verkehrszahlen des Flughafenbetreibers für den Juni mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Underperform" belassen. In Frankfurt seien die Erwartungen knapp verfehlt worden, während es im internationalen Geschäft durchwachsen gelaufen sei, schrieb Graham Hunt in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2025 / 01:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2025 / 01:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



