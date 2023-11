Verluste in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag leichter

Um 12:10 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,28 Prozent leichter bei 12 242,41 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 98,568 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,553 Prozent höher bei 12 345,05 Punkten, nach 12 277,17 Punkten am Vortag.

Bei 12 231,74 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 12 350,86 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,724 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, lag der SDAX bei 12 875,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.08.2023, stand der SDAX noch bei 13 624,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.11.2022, wies der SDAX 11 402,33 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 1,31 Prozent aufwärts. 13 880,68 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Bei 11 973,73 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell ADTRAN (+ 4,12 Prozent auf 6,57 USD), Elmos Semiconductor (+ 3,57 Prozent auf 63,90 EUR), secunet Security Networks (+ 3,28 Prozent auf 132,40 EUR), ATOSS Software (+ 2,51 Prozent auf 204,00 EUR) und Bilfinger SE (+ 2,20 Prozent auf 35,38 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Klöckner (-5,12 Prozent auf 5,56 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,36 Prozent auf 30,48 EUR), Ceconomy St (-2,63 Prozent auf 1,74 EUR), ZEAL Network SE (-2,46 Prozent auf 29,75 EUR) und KRONES (-2,29 Prozent auf 89,70 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 676 019 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,330 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Die TRATON-Aktie weist mit 3,49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die pbb-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,38 Prozent an der Spitze im Index.

