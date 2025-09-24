VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
|10,83EUR
|0,09EUR
|0,84%
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Hold" belassen. Die Jahreszahlen des Biokraftstoffherstellers dürften nicht überraschen, schrieb Mengxian Sun dem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Bilanz am 25. September. Entscheidend seien die Signale für das neue Geschäftsjahr./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Hold
|
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
15,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
10,71 €
|
Abst. Kursziel*:
40,06%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
10,83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,50%
|
Analyst Name::
Mengxian Sun
|
KGV*:
-
Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AGmehr Nachrichten
Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AGmehr Analysen
|09:18
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.02.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:18
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.02.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|28.02.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13.02.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.01.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.11.24
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.24
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.24
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Sell
|Deutsche Bank AG
|11.01.24
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Sell
|Deutsche Bank AG
|09:18
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|10,84
|0,93%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:32
|GEA Halten
|DZ BANK
|09:30
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|09:24
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:19
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|09:18
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09:05
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|09:04
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|09:01
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|08:32
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08:27
|Dürr Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:24
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:22
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:20
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08:20
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:19
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|08:13
|Novartis Neutral
|UBS AG
|07:42
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|07:06
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|06:59
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|06:48
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:48
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Orsted Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|23.09.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|23.09.25
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|23.09.25
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)