FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Hold" belassen. Die Jahreszahlen des Biokraftstoffherstellers dürften nicht überraschen, schrieb Mengxian Sun dem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Bilanz am 25. September. Entscheidend seien die Signale für das neue Geschäftsjahr./ag/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET



